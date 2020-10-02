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Karesi Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Karesi Belediye Meclisi’nin Ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verildi.

Karesi Belediye Meclisi’nin Ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verildi. Meclisteki tüm parti gruplarının ortak imzasıyla yayınlanan bildiriyi Başkan Dinçer Orkan okudu.
Karesi Belediye Meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Karesi AVM Toplantı Salonu’nda yapıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın başkanlığında toplanan meclis toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verildi. Belediye Meclisinin yapıldığı salon Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ermenistan’ın haksız iştihasıyla Karabağ’ı işgalinde 30 yıl sonra Azerbaycan’ın tekrar aynı toprakları alması açısından Azerbaycan’ı Karesi Belediye Meclisi olarak desteklediklerini söyledi.
Meclisteki tüm parti gruplarının ortak imzasıyla hazırlanan bildiriyi okuyan Başkan Orkan, “Bizler Karesi Belediye Meclisi olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül’de Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Ermenistan’ın bu tavrı bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karesi Belediye Meclisi olarak, uluslar arası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek ve halkını korumak amacıyla Can Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz” dedi.
Verilen mesajın ardından Başkan Orkan, Bahtiyar Vahapzade’nin ‘Azerbaycan- Türkiye’ adlı şiiri okudu. Belediye meclisi gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ardından sona erdi.

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