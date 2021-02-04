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Karesi Belediyesi AB projelerine onlıne olarak devam ediyor

04.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" isimli projenin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen "Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı" isimli projenin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildi. 24 ay sürecek proje ile çiftçiler ekolojik tarım konusunda eğitilecek.
Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen TR2020-1-FR01- KA202-079874 referans numaralı Agricultural use of benefical microorganisms in the aspect of environmental protection (Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı) isimli 274 bin 382 EVRO’luk Erasmus projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Projenin açılış toplantısına proje ortakları olan Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Stowarzyszenie Arid (Polonya), Insytut Hodowli Aklimatyzacji Roslin Panstwowy (Polonya), Growth Coop S. C00p (İspanya) ve Fundacion Universitat Jaume i Empresa (İspanya) kurumlarından temsilciler katıldı.
Pandemi şartlarından dolayı yüzyüze yapılamayan proje toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetlerinin organizasyonu, bütçelendirme, raporlama ve hedef grupların interaktif toplantılara katılımına yönelik konular görüşüldü ve karara bağlandı.
Yenilikçi ekolojik üretim modelleri öğretilecek
24 ay sürecek olan proje kapsamında çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturulacak. Proje ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlanacak.
Başkan Dinçer "Yeni birikimler kazanacağız"
Projenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarını başarılarından dolayı kutlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin üreticilerin yanında olduğunu söyledi. Karesi Belediyesi’nin uluslar arası çalışmalara imza atmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Orkan, “Uluslar arası alanda çevre ve tarım konularında yapılacak çalışmalarla Belediyemize yeni birikimler kazandıracağız. Karesi Belediyesi olarak bilgilerimizi yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

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