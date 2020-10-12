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Karesi belediyesi personeline güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, personel güvenliği ve yakıt tasarrufu için Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ‘Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri’ eğitimi verdi.Her alanda daha kaliteli hizmet verme adına çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, hizmet kalitesini her geçen gün arttırabilmek adına kurum için eğitimlere devam ediyor.

Karesi Belediyesi, personel güvenliği ve yakıt tasarrufu için Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ‘Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri’ eğitimi verdi.
Her alanda daha kaliteli hizmet verme adına çalışmalarını sürdüren Karesi Belediyesi, hizmet kalitesini her geçen gün arttırabilmek adına kurum için eğitimlere devam ediyor. Kurum içi eğitimler kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak hizmet veren personele yönelik ‘Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri’ konulu eğitim düzenlendi. Yeni alınan hizmet araçlarıyla birlikte şoförlere sürücü kabiliyetlerini arttırma ve araçlarda maksimum yakıt ekonomisi sağlanması amacı ile eğitimler gerçekleştirildi. Karesi Belediyesi ek hizmet binasında yapılan eğitimlerde, sürücülere buradaki konferans salonunda teorik, ardından araç başında pratik eğitimler verildi. Eğitimlerde Yol Güvenliği Eğitmeni-Uzmanı Osman Güray, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Eğitim kapsamında sürücülere, daha bilinçli araç kullanımı, iyi bir sürüş için zihinsel hazırlık, ıslak ve kuru zeminde fren, devrilme, dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınma, ölü noktalar, araçlar hakkında teknik bilgilendirme, güç ve yakıt tüketimi gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

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