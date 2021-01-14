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Karesi Belediyesi temizlik hizmetlerini güçlendiriyor

14.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Karesi Belediyesi vatandaşların huzur ve mutluluğu için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Araç kiralama hizmetlerine son vererek kendi çöp toplama araçlarını ve yeni çöp konteynırlarını hizmete alan Karesi Belediyesi şimdi de daha etkin çöp toplama temizlik çalışmaları için Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Şantiye Binası çalışmalarına devam ediyor.Üçpınar Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şantiye yetkililerinden bilgi aldı.

Karesi Belediyesi vatandaşların huzur ve mutluluğu için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Araç kiralama hizmetlerine son vererek kendi çöp toplama araçlarını ve yeni çöp konteynırlarını hizmete alan Karesi Belediyesi şimdi de daha etkin çöp toplama temizlik çalışmaları için Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Şantiye Binası çalışmalarına devam ediyor.
Üçpınar Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Karesi Belediyesi’nin kendi araçlarıyla çöp toplamaya başladığını ve bu sayede kaynakların daha verimli kullanıldığını söyleyen Başkan Orkan, Temizlik İşleri Müdürlüğü (Ek Hizmet) Şantiye Binası’nın 26 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirtti. Ekiplerin sahada aplikasyon işlemlerini yaptığını ifade eden Başkan Orkan, “Yeni hizmet alanımızda idari ofis, personel binası, malzeme deposu, çöp konteynırı yıkama alanı ile 996 metrekarelik ek hizmet binası yeralacak. Geçtiğimiz aylarda bünyemize kattığımız kendi çöp konteynırlarımız ile hizmet alanımızda daha etkin olmaya başladık. İdari Ofislerin inşaası tamamlandı. Çalışma ofisleri ve deponun temeli ile çelik kolonları monte edildi, kademe yapısının temeline yarın başlıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü (Ek Hizmet) Şantiye Binası’nı 15 Mart’tan önce hizmete almayı planlıyoruz” dedi.
Başkan Orkan yeni alan ile hizmet kalitesinin de aratacağını söyledi.

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