Karesi Belediyesinde araç kiralama devri bitiyor

Karesi Belediyesi kiralık araç dönemini sona erdirmek üzere araç parkını geliştirme kararı aldı. Belediyenin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 23 aracı satın alan Karesi Belediyesi araçların hizmete girmesi nedeniyle tören düzenledi. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen törende satın alınan yerli ve milli üretim araçlar ve iş makinaları dualarla hizmete alındı.

Törene Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ford ve Otokar yetkilileri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan etkinlikte Karesi Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların anlatıldığı bir tanıtım filmi gösterildi. Törenin açılış konuşmasını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan: “Karesi tarihine sahip çıkıyor”

Konuşmasına davetlileri selamlayarak başlayan Başkan Orkan, Karesi Belediyesi’nin kültürel değerlerine ve ecdat mirasına sahip çıktığını söyledi. Karesi Belediyesi olarak Karesi’ye adını veren Karesi Bey Türbesini yenilediklerini ve ziyarete açtıklarını aktaran Başkan Orkan, “Bizim için göreve başladığımızda iyi ve zor olan şeyler vardı. Karesi Belediyesi’ni Yücel Yılmaz başkanımızdan güçlü aldık. Çıtayı yüksek aldık. Çıtanın yüksek olması bizi zorladı ama 1,5 yıldır bir şeyler yapma çabasındayız. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Eski Gazhane Binası olarak bilinen ve bir süre Ziraat Odası olarak kullanılan Yıldırım Beyazıt İmarethanesi Karesi Belediyesi’ne tahsis edildi. Balıkesir’in mevcut en eski cami ve külliyesi olan Yıldırım Beyazıt Camii (Eski Camii) ile birlikte inşa edildiği düşünülen Yıldırım Beyazıt İmarethanesi tarihsel mirasın ruhuna uygun olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Tarihi yapı; kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin merkezi olacak” dedi.

“Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz”

Karesi Belediyesi olarak Davutlar Mahallesi’ne Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracaklarını ifade eden Başkan Orkan, “Davutlar Mahallemizde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 201 parsel 115.900 m2’lik alanın 52 ben 44 m²’lik kısmında gerçekleştirilecek 1 MW Güneş Enerjisi Santrali Projemizin proje aşaması tamamlanmıştır. Kuracağımız bu santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz. 4 yıl içerisinde kendini amorti edecek” şeklinde konuştu.

“Atatürk Evi temeli atıldı”

Kuva-yi Milliye Mahallesi’ne inşa edilecek Vilayet Müzesi (Atatürk Evi) için temel atma töreni düzenlediklerini söyleyen Başkan Orkan şöyle konuştu:

“Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 8 dönümlük alanda içerisinde bir kafeterya, çocuk oyun alanları, fitness aletleri, yürüyüş parkuru ile Kuvayi Milliye döneminde düşmana karşı Milli Müdafaa ateşinin ilk yakıldığı şehre, Karesi Vilayeti’ne ait hatıraların sunulduğu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evden ilham alınarak yapılacak bir adet müze binası bulunan projemizin geçtiğimiz günlerde temelini attık. Karesi Vilayetinin ilk meclis üyelerini de orada yaşatalım istiyoruz. Ne kıymetlidir o dönem Karesi vilayetinden TBMM’de 6 vekilin yer aldığı ve bir tanesinin de TBMM Başkanlığı yaptığı önemli ve özel bir şehirde yaşıyoruz. Onun içindir ki bizlerin tarihimizden aldığımız köklü mirası yaşatıp geleceğe taşıyarak gençlerimize anlatmamız gerekir diye düşünüyorum”.

“Karesi Millet Bahçesine kavuşuyor”

Büyükşehirlerdeki temel ihtiyacın bireylerin çıkıp gezebileceği, ailesiyle gezebileceği, dinlenebileceği ve spor yapabileceği alanların bulunması olduğunu belirten Orkan, “Kentimiz bu açıdan çok şanslı çünkü zamanında yapılan çalışmalarla çok sayıda parkımız var. Gerçekleştireceğimiz Millet Bahçesi projesiyle 38.000 m2’lik alanda içerisinde bir adet kafeterya, çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile hemşehrilerimiz hem yeşil alan ve park ihtiyacını karşılarken hem de spor yapabileceği, rahatça yeşil alanlarda ve Millet Kıraathanesi’nde dinlenebileceği bir alanı şehrimize kazandırmış olacağız. 38.000 m2’lik alanıyla Paşaalanı ve Toygar Mahallelerimizde yer alan, Maltepe Mahallemize de sınır olması sebebiyle hem bu üç mahallemizin hem de tüm hemşehrilerimizin rahat bir nefes alacağı bir alan yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Orkan ayrıca Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde eski Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bilinen Tarihi Balıkesir Lisesi binasında tarihimizi yaşatabilmek ve şehrimizdeki Kültür Turizmi potansiyelini arttırmak amacıyla Kuvayi Milliye ve Eğitim Tarihi Müzesi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

“9 milyon 420 bin liralık araç filosu”

Konuşmasının sonunda hizmete alınan araçlar hakkında bilgi veren Başkan Orkan, 2’si Çevre Bakanlığı’ndan hibe toplam 23 yeni aracın hizmete alındığını, yeni araçlarında kısa sürede hizmete alınmaya devam edeceğini belirtti. Araçların yerli ve milli üretim araçlar olduğuna dikkat çeken Başkan Orkan, “Temizlik İşleri Müdürlüğü’müze 5 adet otokar marka yerli ve milli üretim, 12 adet ise Ford marka yerli ve milli üretim aracımızı hizmete aldık. Bu araçlarımızın toplam değeri 7 milyon 900 bin liradır. Fen İşleri Müdürlüğümüze ise 4 adet hafriyat kamyonu ve 1 adet asfalt robotu olmak üzere toplam değeri 1 milyon 238 bin liralık araç kazandırdık. Ayrıca Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet cenaze nakil aracımız hizmete girdi. Araçlarımızın toplam değeri 9 milyon 420 bin liradır. Karesimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Temizlik İşlerimize 4 araç daha katmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Orkan konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canlarını feda etmekten bir an olsun tereddüt etmeyen şehitlerimizi de andı.