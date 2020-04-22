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Karesi Belediyesinden 100. yıl coşkusuna bayraklı çağrı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100.

Karesi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı kapsamında vatandaşlara şanlı Türk Bayrağı hediye etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı kapsamında Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlarımıza şanlı Türk Bayrağının dağıtımı yapıldı. Semt pazarlarında ve evlerde dağıtımı yapılan Türk Bayraklarıyla vatandaşlar 23 Nisan Günü saat 21.00’da tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerin balkon ve camlarından yapılacak kutlamaya davet edildi.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın da 23 Nisan günü Karesi Park’ta düzenlenecek olan törende okuyacağı İstiklal Marşı’na vatandaşlarında balkon ve camlardan eşlik etmesi çağrısında bulunan zabıta ekipleri, binlerce Türk bayrağının dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan Balıkesir’de bu yılki 23 Nisan kutlamalarına balkon ve camlarından eşlik etmeleri istendi.

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