Karesi Belediyesinden kent tarihine büyük hizmet

Karesi Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Karesi Bey Türbesinde başlatılan bakım çalışmaları tamamlanırken, türbenin yeni halinin açılışı dualarla yapıldı. Ziyarete kapalı olan Türbe, Karesi Belediyesi görevlileri tarafından vatandaşların ziyaretine günboyu açık olacak.

Selçuklu Devleti’nin ünlü kumandanlarından ve Karesi Beyliğinin kurucusu olan Karesi Bey için inşa edilen Karesi Bey Türbesinde Karesi Belediyesi tarafından başlatılan bakım çalışmaları tamamlandı

Başkan Orkan: “Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz”

Açılışın ardından davetliler türbede incelemelerde bulunurken Başkan Orkan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karesi Belediyesi’nin ecdadın bıraktığı tarihi değerlere sahip çıktığını söyleyen Orkan, “İlçemizin ismini aldığı, yaşadığımız bu toprakları Türk ve Müslüman olarak toprak edinen Karesi Beyimizin Türbesinin tadilat ve bakımdan sonra açılışını yapıyoruz. Karesinin değerleri hepimizin değerleridir. Türkiye, farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısıdır. Ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Karesimizde bu tarihi değerlerden fazlasıyla nasibini almıştır. Ecdadımızın bizlere bıraktığı tarihi miraslarımıza elimizden geldiği sürece sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar bizi biz yapan değerlerdir. Kültürün her alanında birikimimize sahip çıkacak, değerlerimizi yaşatacak çalışmaları ön plana çıkarmaya ve desteklemeye çalışıyoruz .