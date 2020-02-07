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Karesi Belediyesinden kent tarihine büyük hizmet

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Karesi Bey Türbesinde başlatılan bakım çalışmaları tamamlanırken, türbenin yeni halinin açılışı dualarla yapıldı.

Karesi Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Karesi Bey Türbesinde başlatılan bakım çalışmaları tamamlanırken, türbenin yeni halinin açılışı dualarla yapıldı. Ziyarete kapalı olan Türbe, Karesi Belediyesi görevlileri tarafından vatandaşların ziyaretine günboyu açık olacak.
Selçuklu Devleti’nin ünlü kumandanlarından ve Karesi Beyliğinin kurucusu olan Karesi Bey için inşa edilen Karesi Bey Türbesinde Karesi Belediyesi tarafından başlatılan bakım çalışmaları tamamlandı

Başkan Orkan: “Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz”
Açılışın ardından davetliler türbede incelemelerde bulunurken Başkan Orkan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karesi Belediyesi’nin ecdadın bıraktığı tarihi değerlere sahip çıktığını söyleyen Orkan, “İlçemizin ismini aldığı, yaşadığımız bu toprakları Türk ve Müslüman olarak toprak edinen Karesi Beyimizin Türbesinin tadilat ve bakımdan sonra açılışını yapıyoruz. Karesinin değerleri hepimizin değerleridir. Türkiye, farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısıdır. Ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Karesimizde bu tarihi değerlerden fazlasıyla nasibini almıştır. Ecdadımızın bizlere bıraktığı tarihi miraslarımıza elimizden geldiği sürece sahip çıkıyoruz. Çünkü bunlar bizi biz yapan değerlerdir. Kültürün her alanında birikimimize sahip çıkacak, değerlerimizi yaşatacak çalışmaları ön plana çıkarmaya ve desteklemeye çalışıyoruz .

Türbe baştan sona yenilendi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisini aldığımız Karesi Türbesinin Birimlerimizce yapılan çalışmalar kapsamında türbedeki yıpranan tüm bölümler yenilendi. Çalışmalar kapsamında türbede tavan ahşap söveleri, bilgilendirme tabelaları, giriş kapısındaki pencere, ayakkabılık, çatı kiremitleri ve su oluklarının yenilenmesi, iç cephenin boyanması, pencere kenarlarının verniklenmesi, temsili mezarların boyanması çalışmalarının yanısıra örtülerinin yenilenmesi ve çeşmenin bozulan mermerinin ile su giderinin tamir edilmesi gibi çalışmalar yapıldı.
Ziyarete açık olacak
Bakım öncesi vatandaşların ziyaretine kapalı olan türbe, Karesi Belediyesi görevlileri tarafından günboyu ziyarete açık olacak. Açılış etkinlikleri kapsamında Karesi Belediyesi tarafından Cuma Namazı sonrası lokma hayrı yapıldı, Dualar edildi.
.Türbenin açılışı Zağnos Paşa Camii’nde kılınan sabah namazı sonrası AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla dualarla yapıldı.

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