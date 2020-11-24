Karesi ’de başarılı öğretmenlere belgeleri verildi

Karesi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir dizi etkinlik yapıldı. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir 182 öğretmene başarı belgesi taktim etti.

Karesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Öğretmenlerimiz anısına "Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim" isimli fotoğraf sergisi Karesi ilçesinin beş ayrı noktasında sergilenirken, saat 14.00 da da T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Youtube kanalı üzerinden canlı konser tertip etti.

Aynı zamanda saat 16.00 da ise Karesi Kaymakamlığı makamında başarı belgesi almaya hak kazanan 182 personeli temsilen dört başarılı öğretmene belgeleri Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir tarafından verildi. Başarı belgesi takdim törenine; Öğretmenleri temsilen ve başarı belgesi alan Sevinç Aytaç, Yunus Emre Avcu, Elif Kahraman ve Yasemin Tokmak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Şube Müdürü Tuncay Okay katıldı. Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, belge takdimi töreninde "Karesi’nin eğitim konusunda duyarlı çalışmalarının artarak devam ettiğini ve elde edilen başarılarda Karesi’nin değerli öğretmenlerimizin ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nun üstün gayretleri olduğunu vurguladı.

