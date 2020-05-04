YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi, hem virüsle hem de haşereyle mücadele ediyor

Karesi, hem virüsle hem de haşereyle mücadele ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgını riskine karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışıyor.

Karesi Belediyesi, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgını riskine karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışıyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptığı açıklamada, “Karesi’de hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadeleyi planlı bir şekilde sürdüyoruz” dedi.
Haşereyle mücadele çevreyi kirletmeden sürdürülüyor
Karesi Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı haşere ile mücadele ve kaynak tarama çalışmalarını 1 Kasım tarihinden bu yana ara vermeden sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelere karşı çalışma planı hazırlayan Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; yeşil alan, ağaç, çöp bidonları, sokaklar, gölet ve bataklık alanları ve su birinkileri gibi tüm kaynakları haşereye karşı ilaçlıyor. Ekipler tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak, Sağlık Bakanlığı’nca onaylı ve toplum ve çevre sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. İlaçlama ekipleri, belirlenen program ile şehir merkezindeki ve kırsaldaki tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.
Larva kaynakları ilaçlanıyor
Karesi Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içersinde gerçekleştirdiği çalışmalarla, talepler doğrultusunda yapılan ilaçlamaların haricinde taramalar doğrultusunda tespit edilen larva kaynaklarında da ilaçlama yapıyor. Halk sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çevreyi ve ekolojik dengeyi koruma bilinci ile hareket eden ekipler, kullanılan biyosidal ürünler ile insan sağlığına zarar vermeyen tamamen biyolojik ürünler kullanıyor. Vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve şikayetlerini 444 99 10 numaralı Karesi Belediyesi Çağrı Merkezi’ne iletebilecekler.
Başkan Orkan: Hem virüsle hem de haşereyle mücadele ediyoruz
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi’de bir yandan korona virüsle mücadele için yapılan dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da haşereyle mücadelenin de etkin bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Orkan, “İlçemizde yeni tip Korona virüs salgını dolayısıyla salgının ortaya çıktığı ilk günden beri yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Bunun yanında, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyelerinin imzaladığı iş birliği protokolüyle haşereyle mücadele noktasında sahada daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karesi’de hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadeleyi planlı bir şekilde sürdüyoruz. Ekiplerimiz, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanıyor. Özellikle larvaların kaynaklarını bularak yaz aylarında karşılaşılacak popülasyonun büyük bir ölçüde çökmesini sağlıyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde hem bu salgından kurtulmayı hem de Karesi’de sineksiz bir yaz geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:12
Yatsı
21:42

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Çetinel Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.