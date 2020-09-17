YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi hünerli eller sanal sergisi açıldı

Karesi hünerli eller sanal sergisi açıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Hünerli Eller Kurslarında kursiyerler tarafından üretilen ürünler sanal sergi ile beğeniye sunuldu.

Karesi Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Hünerli Eller Kurslarında kursiyerler tarafından üretilen ürünler sanal sergi ile beğeniye sunuldu. Serginin açılışını yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kursiyerlerin ürünlerinin kısa süre sonra aktifleştirilecek online mağaza ile satışa sunulacağını ve ev kadınlarının üretimleriyle istihdama kazandırılacağını söyledi.
Hünerli Eller Kurslarından yapılan eserler açılan sanal sergi ile beğeniye sunuldu. Geri Dönüşüm Sanatı, Keçe Sanatı, Seramik Sanatı ve Türk İşleme Sanatı kurslarına katılan kursiyeler tarafından yapılan eserlerin sergilendiği kursun açılışını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı. Kurs öğretmenleri ve kursiyerlerin katılımıyla beğeniye sunulan serginin açılışından konuşan Başkan Orkan, Karesi Belediyesinin kültürel ve sanatsal çalışmalara önem verdiğini belirtti.
Kadınların üretim yaparak ekonomiye katılmalarının önemine değinen Başkan Orkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na, Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi’nin 1.5 milyon liralık bütçe ile kabul edildiğini hatırlattı.
Kadınlar için online satış mağazası açılacak
Kadın çiftçilerden oluşan bir kooperatif kurma planlarının olduğunu ifade eden Orkan, “Bizim Hünerli Eller gibi çalışmalarımızı büyütmemiz gerekiyor. Eski Ziraat Odası’nın bulunduğu bir bina var. Orasını kültür ve sanat evi yapacağız. Tarihi bir yerde kendi el emeğimizi ve Balıkesir’e has ürünleri tanıtabiliriz. Atatürk Evi inşa ediyoruz orada da bir odayı bu çalışmalara ayırabiliriz. Sakarya Mahallemizde bir kurs açmayı düşünüyoruz hanımlarımıza yönelik. Buralarda iş garantili kurslar açmayı planlıyoruz. Bu kursumuzu bitirenlere istihdam sağlamak istiyoruz. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri istihdam. En azından buna bir nebze çözüm bulabiliriz diye planımız var. Hünerli eller sergimizdeki eserlerin satışa sunulacağı online mağazamızda kısa sürede aktif olacak. Kadınlarımız istihdama kazandırılacak” dedi.
Yapılan çalışmalar hakkında kurs eğitmenlerinden bilgi alan Başkan Orkan daha sonra sanal serginin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Orkan, Hünerli Eller online sergisine Karesi Belediyesi resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:22
Yatsı
20:40

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden “Böbrek” bilgilendirmesi
Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden “Böbrek” bilgilendirmesi
Mezar İçin Kazdıkları Topraktan Tarih Çıktı
Mezar İçin Kazdıkları Topraktan Tarih Çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.