YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.04.2020 23:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi’ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisine devam edilen Güven Türkmen’e bugün Kardiyoloji Uzmanı Sadık Duran’nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla 6 tane stent takıldı.

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Geçtiğimiz gün görevi esnasında aracında geçirdiği kalp krizi sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi’ne ardından ise Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen anjiyo oldu.
Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisine devam edilen Güven Türkmen’e bugün Kardiyoloji Uzmanı Sadık Duran’nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla 6 tane stent takıldı. Şu an sağlık durumu iyi olan Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen’in bir kaç gün daha yoğun bakımda kalacağı ve taburcu edileceği öğrenildi.
Balıkesir İl Emniyet Teşkilatı’nın çok sayıda üst rütbeli personeli ve Karesi İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen’in dostları hastaneye giderek yetkililerden an be an bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Hazine alacakları 18 milyar lira

Hazine alacakları 18 milyar lira

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:59
Yatsı
21:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Kendi Defilelerini Kendileri Yaptılar

Kendi Defilelerini Kendileri Yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.