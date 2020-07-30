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Karesi Kurban Bayramı’na hazır

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek.

Karesi Belediyesi, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Karesi’de Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılırken, bayram süresince nöbetçi ekipler de hizmet vermeye devam edecek.
Karesi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlık, ibadethane, sosyal alanlarda temizlik çalışmalarına devam ederken Belediye, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Uzman kasap ve veteriner hekimlerin kontrolünde hijyenik ve İslami usullere uygun olarak kesim hizmeti verilecek. Belediye bayram öncesi vatandaşlardan kesim için talep topladı.

Mezarlıklar bayrama hazır
Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969 bin 865 m alanda yabani otları temizledi. Merkezde ise 595 bin 58 m kaldırım üzeri yabani ot biçme işlemi yapılmış olup, çalışmalar devam ediyor.

Karesi’de hizmete devam
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı yerleri inceledi. Görevli personelden hazırlıklar hakkında bilgiler alan Başkan Orkan, bölge esnaflarını da ziyaret ederek sohbet etti. Karesi Belediyesi olarak bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Orkan, belediye ekiplerinin bayram süresince de vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Orkan’dan bayram kutlaması
Karesi Belediyesinin vatandaşların bayramı huzurlu geçirmeleri için hazır olduklarını ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:
“İlçemizde bayramın, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Karizma ve Adnan Menderes Pazar yerlerinde küçükbaş kurban kesimi yapılabilecek. Pandemi dolayısıyla tedbiri elden bırakmadan bir bayram dönemi geçirmek zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeden bayramı, bayram tadında yaşayacağız. Kurban Bayramı’nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere; barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kurbanlarımızı kardeşlerimizle paylaşarak, gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir bayram diliyorum. Tüm İslam aleminin, mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden kutluyorum."

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