Karesi Kurban Bayramı’na hazır

Karesi Belediyesi, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Karesi’de Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılırken, bayram süresince nöbetçi ekipler de hizmet vermeye devam edecek.

Karesi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlık, ibadethane, sosyal alanlarda temizlik çalışmalarına devam ederken Belediye, Karizma ve Adnan Menderes Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurarak küçükbaş hayvan kesim hizmeti verecek. Uzman kasap ve veteriner hekimlerin kontrolünde hijyenik ve İslami usullere uygun olarak kesim hizmeti verilecek. Belediye bayram öncesi vatandaşlardan kesim için talep topladı.

Mezarlıklar bayrama hazır

Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969 bin 865 m alanda yabani otları temizledi. Merkezde ise 595 bin 58 m kaldırım üzeri yabani ot biçme işlemi yapılmış olup, çalışmalar devam ediyor.