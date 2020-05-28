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  4. Karesi MEM’den 51 projeye 5 milyon 240 bin Euro hibe

Karesi MEM’den 51 projeye 5 milyon 240 bin Euro hibe

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.05.2020 08:41 | Son Güncelleme

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı çerçevesinde Avrupa Birliği Erasmus+ projelerine rekor hibe başvurusu yapıldı.

Karesi MEM’den 51 projeye 5 milyon 240 bin Euro hibe

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı çerçevesinde Avrupa Birliği Erasmus+ projelerine rekor hibe başvurusu yapıldı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar tarafından toplam 51 proje kaleme alındı ve bu projelerin toplam hibe başvurusu 5 milyon 240 bin Euro’yu buldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü bu dönem boyunca proje bazlı faaliyetlere büyük önem verdiklerini, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir’in de destekleriyle öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin verildiğini, çeşitli öğretmen atölyelerin farklı zamanlarda ilçe bünyesinde kurulduğunu kaydetti. Bu çalışmalarda öncelikle öğretmenlerin proje yazma konusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Günnü, proje çalışmalarına destek olan kurum yöneticilere, öğretmenlere teşekkür etti. Müdür Günnü, 51 proje kaleme alındığını ve bu projelerin toplam hibe başvurusu 5 milyon 240 bin Euro’yu bulduğunu açıkladı.

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