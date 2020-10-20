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Karesi muhtarlıkları dezenfekte edilip temizlendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki tüm muhtarlıkları dezenfekte ederek temizledi.Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla ilçedeki muhtarlıklar 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında dezenfekte edilerek temizlendi.

Karesi Belediyesi, Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki tüm muhtarlıkları dezenfekte ederek temizledi.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla ilçedeki muhtarlıklar 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında dezenfekte edilerek temizlendi. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 70 merkez ve kırsal mahalle muhtarlıklarında yapılan çalışma ile hizmet binaları baştan sona temizlenerek, pandemiye karşı ilaçlandı. Çalışmalar kapsamında Karesi Muhtarlar Dernek binası da temizlenerek ilaçlandı.
Muhtarların Belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Başkan Dinçer Orkan, “Hemşehrilerimizin mutlu yaşaması ve hizmetlerle buluşması için yerel yönetimler ile köprü vazifesi gören kıymetli muhtarlarımızı gönülden selamlıyorum” dedi.

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