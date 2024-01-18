Karesi ve Altıeylül belediye binaları yıkılıyor

Kısa süre içerisinde yıkımı tamamlanacak olan binanın yerine sosyal alan yapılması planlanıyor.

1980’li yıllarda Milli Kuvvetler ve Vasıf Çınar Caddeleri’nin kesişiminde hizmet vermeye başlayan eski Balıkesir Belediye Binası, 2014 yılında Balıkesir’in Büyükşehir olmasının ardından Karesi ve Altıeylül ilçe belediyelerine hizmet verdi. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan binanın deprem açısından risk teşkil etmesi, gelişen ve büyüyen şehre yeterli gelmemesi nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına karar verildi. Her iki ilçe belediyesinin kendi ilçelerinde yeni binalarına taşınmasının ardından emektar belediye binasında yıkım çalışmaları hemen başlayacak.

YIKIM HEMEN BAŞLAYACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yıkılan binanın yerine; belediye, kamu hizmet alanı, yeşil alan, park ve sosyal alan yapılabilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Turhan ve Mehmet Akif Şencan ile birlikte yıkımı başlayacak olan binada çalışmaları yerinde inceledi. Binanın deprem açısından risk teşkil etmesinden dolayı yıkım kararı aldıklarını belirten Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan, kısa süre içerisinde binanın yıkımını gerçekleştirip, şehre güzel bir sosyal alan kazandıracaklarını söyledi.

