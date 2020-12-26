YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi’de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

Karesi’de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.12.2020 17:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 3 uyuşturucu şüphelisinin ev ve eklerine operasyon düzenledi.

Karesi’de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 3 uyuşturucu şüphelisinin ev ve eklerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda 1 kilogram kubar esrar, 49 sentetik uyuşturucu hap ile 1 av tüfeği ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıkları tespit edilen C.S. ve M.S isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 kilogram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Jandarma ekipleri yine Karesi ilçesinde yaptıkları operasyonda O.D. isimli şahsın aracında yaptıkları aramada 49 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Karesi’de 3 kişiye uyuşturucu operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:21
Öğle
13:14
İkindi
15:37
Akşam
17:57
Yatsı
19:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Balkan Eczanesi
Merkez
Kumcu Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.