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Karesi’de çöp konteynırları düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, çöp konteynerlerını yıkama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor.Karesi Belediyesi, ilçe sakinlerinin çöp konteynerlarının kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik bakımına her mevsim özen gösteriyor.

Karesi Belediyesi, çöp konteynerlerını yıkama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor.
Karesi Belediyesi, ilçe sakinlerinin çöp konteynerlarının kokusundan rahatsız olmamaları için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik bakımına her mevsim özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışma kapsamında, çöp konteynerleri özel araçlar tarafından özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha temiz ve daha hijyenik bir Körfez için bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek, “Çöp konteynerlerine atılan evsel atıkların, sinek ve haşere oluşumunu engellemek ayrıca çevreye kötü kokunun yayılmasını önlemek amacı ile hijyen çalışmalarına önem veriyoruz. Aynı zamanda pandemi döneminde bu çalışmalara daha çok önem veriyoruz. Her mahalledeki çöp konteynerlerinin periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını aksatmadan yapıyoruz” dedi.

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