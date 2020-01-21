YURTHABER
  4. Karesi’de futsal şenliği

Karesi’de futsal şenliği

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Karesi ilçesinde 10 spor kulübünden 152 sporcunun katılımı ile futsal şenliği düzenlendi.Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü katkılarıyla sporcuların yarışması, birbiri ile kaynaşması, yeni arkadaşlıklar edinmesi, centilmenlik ve fair play duygusunun aşılanması, sağlıklı bireyler yetiştirmek için Karesi ilçesi Şehit Turgut Solak Spor Salonunda futsal şampiyonası düzenlendi.Futsal turnuvası öncesi açılış konuşması yapan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, “çocuklarımıza yarı yıl tatilinde çeşitli spor branşlarında spor yapmalarını, yeni arkadaşlıklar kazanmaları, centilmenlik ruhunun aşılanması, spor yapma bilincinin kazandırılması için Karesi ilçemizde spor faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek skora değil, spora bakalım diyerek futsal turnuvasındaki tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.Balıkesirspor, Büyükşehir Belediyespor, Karesi Belediyespor, Bigadiçspor, Kuzeyorduspor, Susurluk 5 Eylülspor, Menteşspor, Gençlikspor, Balıkesir 1905 Spor, Mesur Dilsöz Spor Kulüplerinden 152 sporcunun katılımı ile 20 Ocak 2020 tarihinde "Salon Futsal Şenliği" Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Türkmen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Yahya Akduman, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp’in katılımı ve açılış seremonisi ile başlayan maçlar, heyecanlı ve dostluk içinde geçen maçlar sonucunda tüm çocuklarımıza katılım belgesi ve madalya verildi.

Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Karesi ilçesinde 10 spor kulübünden 152 sporcunun katılımı ile futsal şenliği düzenlendi.
Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü katkılarıyla sporcuların yarışması, birbiri ile kaynaşması, yeni arkadaşlıklar edinmesi, centilmenlik ve fair play duygusunun aşılanması, sağlıklı bireyler yetiştirmek için Karesi ilçesi Şehit Turgut Solak Spor Salonunda futsal şampiyonası düzenlendi.
Futsal turnuvası öncesi açılış konuşması yapan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, “çocuklarımıza yarı yıl tatilinde çeşitli spor branşlarında spor yapmalarını, yeni arkadaşlıklar kazanmaları, centilmenlik ruhunun aşılanması, spor yapma bilincinin kazandırılması için Karesi ilçemizde spor faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek skora değil, spora bakalım diyerek futsal turnuvasındaki tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.
Balıkesirspor, Büyükşehir Belediyespor, Karesi Belediyespor, Bigadiçspor, Kuzeyorduspor, Susurluk 5 Eylülspor, Menteşspor, Gençlikspor, Balıkesir 1905 Spor, Mesur Dilsöz Spor Kulüplerinden 152 sporcunun katılımı ile 20 Ocak 2020 tarihinde "Salon Futsal Şenliği" Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Türkmen, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Yahya Akduman, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp’in katılımı ve açılış seremonisi ile başlayan maçlar, heyecanlı ve dostluk içinde geçen maçlar sonucunda tüm çocuklarımıza katılım belgesi ve madalya verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Muhtarlara seminer verildiMuhtarlara seminer verildi
Burhaniye’de Toplum Destekli Polis’ten huzur toplantısıBurhaniye’de Toplum Destekli Polis’ten huzur toplantısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:25
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Çetinel Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.