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Karesi’de işyerleri dezenfekte edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerini dezenfekte ederek hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor hem de işyeri sahiplerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.Karesi Belediyesi, ‘yeni normal hayat’ olarak adlandırılan ikinci dönemde korona virüs tehdidiyle bir daha karşılaşmamak için harekete geçti.

Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerlerini dezenfekte ederek hem vatandaşların alışverişlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlıyor hem de işyeri sahiplerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.
Karesi Belediyesi, ‘yeni normal hayat’ olarak adlandırılan ikinci dönemde korona virüs tehdidiyle bir daha karşılaşmamak için harekete geçti. Alışveriş yapacak vatandaşlar ve işyeri çalışanlarının sağlığı gözetilerek geçici süre ile kapanan işyerlerini dezenfekte eden Karesi Belediyesi, işyerlerini yeni normal hayata hazır hale getirdi.
Karesi’de dezenfekte edilmeyen yer kalmadı
Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgınında ilk günden beri gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir topladı. Cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazaryerleri, toplu taşıma merkezi, aile sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de süreç boyunca aktif bir dezenfekte çalışması yürüten Karesi Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla 1 Haziran 2020 itibari ile ikinci evre olarak açıklanan ‘yeni normal hayata’ geçişte de esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Ekipleri, ilk etapta faaliyete geçirilen ilçedeki tüm berberler ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerini yapmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte 1 Haziran itibariyle faaliyete geçen işyerlerinde de dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın selamıyla gittikleri işyerlerini dezenfekte ederek sağlıklı alışverişe uygun hale getirdi. İşyerlerinin dezenfektesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf, gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan ötürü Karesi Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a teşekkürlerini iletti.

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