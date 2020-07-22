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Karesi’de Kadın Meclis Başkanı Aka oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.07.2020 23:49 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesinin Kent Konseyi Kadın Meclisinde Hilal Demirözer Yarbaoglu’ndan boşalan meclis başkanlığına Av.

Karesi’de Kadın Meclis Başkanı Aka oldu

Karesi Belediyesinin Kent Konseyi Kadın Meclisinde Hilal Demirözer Yarbaoglu’ndan boşalan meclis başkanlığına Av. Sezen Aka seçildi.
Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol ve Genel Sekreter Erman Yanar’ın katılımlarıyla yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan istişareler sonucunda Kadın Meclisi Başkanlığına Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sezen Aka seçildi. Geçtiğimiz dönemde Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak Karesi ilçesine sağladığı katkılar nedeniyle Hilal Demirözer Yarbaoglu’na teşekkür edilerek, yeni meclis başkanı Av. Sezen Aka’ya yeni görevinde başarılar dilendi.

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