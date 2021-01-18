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Karesi’de kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı

18.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu başlayan kar yağışıyla çalışmalarına başlayan Karesi Belediyesi ekipleri tüm merkez ve kırsal mahalle yollarını ulaşıma açtı.

Hafta sonu başlayan kar yağışıyla çalışmalarına başlayan Karesi Belediyesi ekipleri tüm merkez ve kırsal mahalle yollarını ulaşıma açtı. Ekiplerin tuzlama çalışmaları ise devam ediyor.
Balıkesir’e beklenen kar yağışı geldi. Kar yağışında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için günler öncesinden ’karla mücadele eylem planı’ hazırlayarak, teyakkuza geçen Karesi Belediyesi ekipleri, Cumartesi günü yağışın başlamasıyla birlikte merkezde ve kırsalda çalışmalarına başladı. Yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için 24 saat görev yapan kar timi, ana arterler başta olmak üzere kırsal mahalle yollarında da gün boyunca çalıştı. Yaya güvenliğini sağlayacak tedbirleri de alan ekipler, buzlanmadan dolayı oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek, ulaşım ve günlük yaşamın aksamaması noktasında yağışın başladığı saatlerden itibaren vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye yetkilileri vatandaşların yağış boyunca yaşanacak olumsuz durumları Karesi Belediyesi’nin 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi’ne iletmelerini istedi.
Muhtarlarla iletişim kesilmedi
Merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, karla mücadele eden ekipleri de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özellikle kırsal mahallelere ulaşımın kapanmaması için çalışmaların yoğun olarak sürdüğünü ifade eden Başkan Orkan "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Karla mücadele ekiplerimiz her zaman hazır. Ana arterlerimizde ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalıştılar. Olumsuz bir durum ile karşılaşan vatandaşlarımızdan da 444 99 10 numaralı çağrı merkezimize ulaşmalarını istiyoruz" dedi.
Başkan Orkan, "Kar bereketiyle geldi"
Bu yıl Türkiye’nin susuzluk sıkıntısı çektiğine dikkat çeken Başkan Orkan, “Bu yıl susuzluk yaşıyoruz. Ocak ayındayız maalesef gölet ve barajlarımız yeteri seviyede dolmadı. Onu düşünce bu karın gelmesi bizlere bereket oldu. Bu bereketi veren Allah’ımıza şükrediyoruz. İnşallah bu bereket afatsız ve zorsuz devam eder. Onun dışında belediye ile ilgili herhangi bir problem olursa vatandaşımızın yanındayız. En güzel ve ağlıklı günler bizim olsun” diye konuştu.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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