Karesi’de nikahlara pandemi önlemi

Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2 Eylül tarihinde aldığı kararlar neticesinde pandemi önlemlerini aldı. Salonda kıyılan nikahlar için belediye ekipleri vatandaşların sağlığı için alınan tedbirleri kararlılıkla uyguluyor.

Covid-19 virüsü bulaşma riskinin yoğun olduğu düğün, nikah gibi kalabalık etkinliklerin devam etmesi sebebiyle Karesi Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 Eylül tarihinde alınması gereken tedbirleri yayınladı. Karesi Belediyesi, kurul kararına uygun olarak Karesi AVM’de hizmet veren Toplantı ve Nikah Salonunda tavsiye edilen önlemleri aldı. Salonda kıyılacak nikahlar için tedbirlerini sıklaştırıldı.

Nikahlarda denetimler arttı

Karesi Belediyesi tarafından salonda görevli personele önlemler konusunda eğitimler verilirken, nikah törenleri baştan sona kadar pandemi önemleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Alınan önlemler konusunda nikah salonu yetkilileri şu bilgileri verdi:

“Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu olarak Karesi Kaymakamlığımızın İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 2 Eylül 2020 tarihli kararı doğrultusunda salonumuzda girişte görevli personel tarafından öncelikle maske ve mesafe kontrolü yapılıyor. Misafirlerimizin ateş ölçümü yapılıp, dezenfektan kullanımı sağlanıyor. 500 kişilik salonumuz alınan tedbirler doğrultusunda 80 kişi olarak hizmet veriyor. Salonumuza gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakını olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 15 yaş altı çocukların nikah işlemlerine girişlerine izin verilmemektedir. Nikah işlemleri en kısa sürede yapılacak şekilde hazırlanmıştır. Nikah sonrasında takı takılmasına izin verilmemektedir. Takılar kurulan takı sandığına davetliler tarafından bırakılmakta, temasta bulunulması önlenmektedir.”

