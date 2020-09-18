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Karesi’de pandemi mücadelesi sürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi pandemi ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında, Karesi Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

Karesi Belediyesi pandemi ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında, Karesi Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Ana caddeler, kaldırımlar, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanlarında rutin olarak dezenfeksiyon çalışmaları yürüten belediye ekipleri gece saatlerinde de çalışmalarını devam ettiriyor.
Ara sokaklarda ve özellikle çöp konteynırlarında temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, özellikle sağlık kuruluşlarını, çocuk parklarını ve toplu kullanılan alanlarından yayılabilecek olası virüsleri dezenfekte çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Çocuklarımızın güvenliği ve keyifle vakit geçirebilecekleri parklarımızda da dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de dezenfekte ve temizlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz Önemli olan tedbirlere uyarak hep birlikte bu virüsün üstesinden gelmek” açıklamasında bulundu.

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