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Karesi’de tarihi eser kaçakçısını jandarma yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.06.2020 11:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri sikke ve tarihi objelerin kaçakçılığını yapan 1 kişiyi yakaladı.Balıkesir’de jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Karesi’de tarihi eser kaçakçısını jandarma yakaladı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri sikke ve tarihi objelerin kaçakçılığını yapan 1 kişiyi yakaladı.
Balıkesir’de jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde F.D. isimli şahsın tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine şüphelinin aracında yapılan aramada; 1 adet kolye ucu büyüklüğünde hac figürü ve 10 adet sikke ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulmuş olup şüpheli F.D. hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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