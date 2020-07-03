YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi’de yeşil alanlar ve parklar güzelleşiyor

Karesi’de yeşil alanlar ve parklar güzelleşiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi ekipleri, okul, park, cami bahçeleri gibi insanların yoğun olarak kullandığı ilçenin hemen hemen her noktasında bitkilendirme, sulama, budama, temizlik ve kuru ot biçimi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Yeni nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına tüm imkanlarını seferber eden Karesi Belediyesi, ilçede adım atmadık yer bırakmadı.

Karesi Belediyesi ekipleri, okul, park, cami bahçeleri gibi insanların yoğun olarak kullandığı ilçenin hemen hemen her noktasında bitkilendirme, sulama, budama, temizlik ve kuru ot biçimi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Yeni nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına tüm imkanlarını seferber eden Karesi Belediyesi, ilçede adım atmadık yer bırakmadı. Karesi’de park ve yeşil alanlarda bitkilendirme, budama, toprak takviyesi, çim alan oluşturulması gibi çalışmalar yapan Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin daha yeşil hale ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlayan kent mobilyalarını da yeniliyor. Belirli program dahilinde yapılan çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına kazandırılıyor.
Başkan Orkan, “Karesililer hizmetin en iyisine layık”
Karesi’de yaşayan vatandaşların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çalışmalarda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Orkan, “Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi’de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan zevk alacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Körfezliler’den Nazende kafeye yoğun ilgi

Körfezliler’den Nazende kafeye yoğun ilgi

Sivas olaylarının 27. yılı

Sivas olaylarının 27. yılı

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:39
Öğle
13:18
İkindi
17:14
Akşam
20:47
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.