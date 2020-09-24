YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi’den kardeş şehir ile ortak proje

Karesi’den kardeş şehir ile ortak proje

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.09.2020 21:24 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, kardeş şehir Schwaebischhall ile ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği Almanya Ulusal Ajansı Erasmus Gençlik Stratejik Ortaklık Programı destekli projeyle ülkemizin Sıfır Atık 2023 hedeflerine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilecek.Karesi Belediyesi, kardeş belediyesi olan Schwaebischhall ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Karesi Belediyesi, kardeş şehir Schwaebischhall ile ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği Almanya Ulusal Ajansı Erasmus Gençlik Stratejik Ortaklık Programı destekli projeyle ülkemizin Sıfır Atık 2023 hedeflerine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilecek.
Karesi Belediyesi, kardeş belediyesi olan Schwaebischhall ile ilişkilerini güçlendiriyor. 2 kardeş belediye tarafından Avrupa Birliği Almanya Ulusal Ajansı Erasmus Gençlik Stratejik Ortaklık Programı’na 3. Dönem için başvuruda bulunuldu. Hazırlanan proje kapsamında plastik atıklar ve çevresel atıkların geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik olarak gençler tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.
Karesi Belediyesi’nin ülkemizin Sıfır Atık 2023 hedeflerine yönelik olarak çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Başkan Dinçer Orkan, imzalanan proje ile gençleri eğitmeyi amaçladıklarını belirtti. 24 ay sürecek olan proje ortakları arasında İtalya, İspanya, Çekya ve Polonya’da ki kurumlarında bulunduğunu ifade eden Orkan, “Projenin toplam bütçesi 257 bin 518 Avro olarak belirlenmiştir. Proje faaliyetlerinde 4 temel fikri çıktı üzerinden hareket edilecek. Proje kapsamında çevreci bir eğitim metodolojisi oluşturulacak, çevreci bir el kitabı hazırlanacak, dijital bir öğrenme platformu kurulacak ve sahada uygulaması yapılacak. Proje süreci boyunca toplamda 5 adet ulus ötesi toplantı gerçekleştirilecek. Toplantılara her kurumdan 2’şer kişi katılımda bulunacak. Bu şekilde hem Avrupa 2020 çevre koruma politikalarına yönelik olarak, hem de ülkemizin Sıfır Atık 2023 hedeflerine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirilecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
En Çok Okunan Yerel Haberler
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Aliağa’da park ve yeşil alanlar pırıl pırıl
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Binali Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
13:06
İkindi
16:29
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Efe Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Erdek’te balıkçı tezgahları canlandı
Erdek’te balıkçı tezgahları canlandı
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.