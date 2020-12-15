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Karesi’den sokak hayvanlarına şefkat eli

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.12.2020 16:55 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, pandemi ve kış sebebiyle aç kalmamaları için sokak hayvanlarına kuru mama veriyor.

Karesi Belediyesi, pandemi ve kış sebebiyle aç kalmamaları için sokak hayvanlarına kuru mama veriyor. Belediye ayrıca yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları da Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi’ne teslim ediyor.
Karesi Belediyesi pendemi dönemi ve soğuk kış aylarında sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca yemek bulamayan sokak hayvanları için mama dağıtımlarını sıklaştırdı. Sokak hayvanlarının taze mama ve temiz su ile buluşması sağlayan Karesi Belediyesi, ’Kapımızın önünde bir kap yemek bulunduralım’ sloganıyla yola çıkarak hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmalarını engelliyor.
Özellikle hava şartlarının sokak hayvanlarını zorladığı kış aylarında Karesi Belediyesi tarafından belirlenen beslenme noktalarına sokak hayvanları için kuru mama bırakılıyor. Karesi Belediyesi yetkilileri, Karesi İlçesi’nde yaşayan herkesi evlerinin önlerine soğuk kış günlerinde bir kap su ve bir miktar yiyecek bırakmaya davet ediyor.
Başkan Orkan, “Mama dağıtımı daha sık yapılıyor”
Başkan Orkan, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte ekipler tarafından daha sık yapılacağını vurgulayarak şöyle konuştu: "Korona virüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Yunus Emre’nin ’Yaratılanı severim yaratandan ötürü’ şiarıyla dost elimizi can dostlarımıza uzatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Düzenli olarak koyduğumuz mama kaplarını sıklaştırıyoruz, mama bulunmayan noktalara takviye yapıyoruz, bunları elimizden geldiğince de denetleyeceğiz. Eksik kaldığımız noktalarda da hemşehrilerimiz bizleri lütfen çağrı merkezimizden bilgilendirsin."

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