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Karesililer balkonlarında İstiklal Marşı okudu

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kentte coşkuyla kutladı.

Karesi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kentte coşkuyla kutladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Park Tesislerinde evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlarla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi saat 21.00’de İstiklal Marşını okudu.
Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bu hafta 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu. Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Park Tesislerinde, balkonlarında 23 Nisan’ı kutlayan vatandaşlarla birlikte saat 21.00’de İstiklal Marşını okudu. İstiklal Marşının ardından Karesi Park Tesislerinden havaya yüzlerce balon bırakıldı. Çalınan şarkılar eşliğinde 23 Nisan, Karesi’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

’Böyle bir milletin ferdi olmaktan şeref duyuyorum’
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, okunan İstiklal Marşının ardından marşa balkonlarından eşlik eden vatandaşlara seslendi. Başkan Orkan, “Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını kutluyoruz. Tüm milletimize kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar dua etsek azdır. Onun sayesinde Dünyada ilk defa çocukların kutladığı bir bayramımız var. Bugün gezdiğimiz birçok noktada dağıttığımız birçok bayrakla onların sevincine ortak olmaya, onları az da olsa mutlu etmeye çalıştık. Bayrak aldıklarında onların gözlerinde o sevinci görünce bende büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Böyle bir milletin bir ferdi olmaktan da şeref duydum. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii Cumhuriyetimizin en önemli unsuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ona ne kadar dua etsek, ne kadar şükretsek azdır. Bizler Karesililerin hizmetindeyiz, hizmetinde olmaya çalışacağız. Sözlerimi şu cümleyle tamamlamak istiyorum: Ne mutlu Türk’üm diyene!” açıklamasında bulundu.

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