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Karesi’nin pandemı savaşçıları sokakları temizledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

Temiz çevre, sağlıklı toplum anlayışıyla hareket eden Karesi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı haftasonu sabah saatlerinde, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanları süpürdü, yıkadı ve korona virüse karşı ilaçladı.Karesi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Temiz çevre, sağlıklı toplum anlayışıyla hareket eden Karesi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı haftasonu sabah saatlerinde, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanları süpürdü, yıkadı ve korona virüse karşı ilaçladı.

Karesi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Tüm birimleriyle ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini gidermeye yönelik hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, ilçenin temizliği için gece gündüz görev başında. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ana cadde ve sokaklarda genel temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Yerkon, çöp konteyneri ve cadde üzerinde oluşan yağ gibi lekeler tazyikli sıcak su ile temizlendi.

Korona virüse karşı ilaçlandı
Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe önem gösterdiklerini ifade eden Temizlik İşleri ekipleri, temizlik çalışmalarının oluşturulan program dahilinde aralıksız devam edeceğini dile getirdi. Yaklaşık 50 kişilik temizlik ordusuyla çalışma yürüten ekipler ayrıca korona virüse karşı ilaçlama çalışması da yaparak, halkın sağlığı için çalıştı. Karesi Belediyesi ekiplerince cadde, sokak ile meydanlarda yapılan yıkama ve ilaçlama çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyet ile karşılandı.

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