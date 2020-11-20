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Karete müsabakaları WatsApp üzerinden yapılacak

MALATYA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bu yıl Karete Kata müsabakaları WatsApp Platformu üzerinden yapılacak.Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 23 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Bay-Bayan Ferdi Kata Müsabakaları düzenlenecektir” denildi.Müsabakaların Dünya genelinde korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl İnternet ( WatsApp Platformu ) üzerinden yapılacağının vurgulandığı açıklamada, “Müsabakalara katılmak İsteyenler 05076077788 nolu hatta WatsApp uygulaması üzerinden eleme turu kata videolarını 23 Kasım saat 24:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir.

Karete müsabakaları WatsApp üzerinden yapılacak

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle bu yıl Karete Kata müsabakaları WatsApp Platformu üzerinden yapılacak.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 23 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Bay-Bayan Ferdi Kata Müsabakaları düzenlenecektir” denildi.
Müsabakaların Dünya genelinde korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl İnternet ( WatsApp Platformu ) üzerinden yapılacağının vurgulandığı açıklamada, “Müsabakalara katılmak İsteyenler 05076077788 nolu hatta WatsApp uygulaması üzerinden eleme turu kata videolarını 23 Kasım saat 24:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen videolar dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Müsabakalar ile ilgili diğer teknik talimat hakkında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinden bilgi alınabilecek.

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