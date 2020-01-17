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  4. Karfest’te heyecan, macera ve aksiyon vatandaşları bekliyor

Karfest’te heyecan, macera ve aksiyon vatandaşları bekliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları’nda düzenlenecek olan Karfest’te İrem Derici konserinden lazer gösterisine onlarca etkinlik vatandaşları bekliyor.Kış turizminin önemli adreslerinden birisi olan Kartepe’de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak Karfest, 18 Ocak Cumartesi günü 14.00-24.00 saatleri arasında Samanlı Dağları’ndaki Sisli Vadi’de yapılacak.

Karfest’te heyecan, macera ve aksiyon vatandaşları bekliyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları’nda düzenlenecek olan Karfest’te İrem Derici konserinden lazer gösterisine onlarca etkinlik vatandaşları bekliyor.
Kış turizminin önemli adreslerinden birisi olan Kartepe’de birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak Karfest, 18 Ocak Cumartesi günü 14.00-24.00 saatleri arasında Samanlı Dağları’ndaki Sisli Vadi’de yapılacak. Unutulmaz ‘DJ’ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk-ekmek partisi, içinizi ısıtacak ikramlar ve pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri başta olmak üzere birçok etkinlik vatandaşları karşılayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde organize edilen Kartepe Kış Festivali (Karfest), bu yıl ilk kez kapılarını kar tutkunlarına açacak. Kartepe zirve yolunun en güzel kesimlerinden biri olan Sisli Vadi’de gerçekleşecek organizasyon önümüzdeki yıllarda Kocaeli ve Kartepe için geleneksel hale gelecek. Festivale katılanlara yeşil Kocaeli’ye destek vermeleri için 2 bin adet tüplü fıstık çam fidanı dağıtılacak.
Yerel sanatçıların ve grupların sahne performanslarıyla da renklenecek olan Karfest’te, Büyükşehir’e bağlı Antikkapı A.Ş., Kartepe Belediyesi ve ilçe esnafının katkılarıyla festivale katılmasını beklediğimiz yaklaşık 10 bin misafire 4 ayrı noktada sucuk-ekmek ikramında bulunulacak. Ayrıca sıcak çay, çorba ve helva ikramları da alanda yer alacak. Karfest’te ulaşımdan otoparka, çaydan çorbaya, kızak kaymadan yarışmalara, konserlerden sucuk ekmek ikramlarına kadar baştan sona her şey ücretsiz olacak. Etkinlik alanında sürekli tazelenecek odunlarla ve 25 adet varil aracılığıyla festival boyunca vatandaşların üşümeleri engellenecek.
Çocuklar için de çeşitli etkinliklerin organize edildiği festivalde saat 19.00’da pop müziğin sevilen ismi İrem Derici konseri başlayacak. İrem Derici konseriyle eğlencenin zirve yapacağı festival, gece 24.00’e kadar birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek. Özel araçlarıyla festivale gidecek olan vatandaşla Maşukiye kent merkezindeki otoparklara araçlarını ücretsiz olarak park edebilecek. Kartepe’nin farklı mahallelerinden saat 13.00’ten başlayarak her saat başı ring servislerle Maşukiye kent meydanı toplanma noktasına transfer sağlanacak.
Önemli kavşak noktalarında yol ve trafik düzeni ve güvenliği için zabıta ekipleri görev yapacak. Festival alanında katılımcıların ve çocukların güvenliği için gerekli tüm tedbirler alındı.

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