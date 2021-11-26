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Karga "Şakir" bir ilçenin omzunda geziyor

26.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Durağan ilçesinde "Şakir" adı verilen karga, her gün esnafı ziyaret ediyor, kendisine verilen yiyecekleri yiyerek, omuzlarda gezinti yapıyor - Esnaf Sinan Akdoğan: - "Şakir artık ilçemizin maskotu. Her gün bizi ziyarete gelir. İlçe içerisinde gezdiğimiz zaman omzumuza konar, bizimle beraber gezer" - Esnaf Hülya Güneş: - "Biz Şakir'i çok seviyoruz, o da kendisini hiç özletmez, her gün bizi ziyaret eder"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'un Durağan ilçesinde esnaf ve vatandaşların omzundan inmeyen "Şakir" adlı karga, her gün ziyaret ettiği esnafın verdiği yiyeceklerle besleniyor.

İlçede esnaflık yapan Mehmet Göymen, yaklaşık bir yıl önce iş yerinin önünde yavru bir karga buldu. Göymen'in iş yerine alarak yem ve su verdiği kuş bir daha iş yerinden ayrılmadı.

Göymen'in çocuklarının "Şakir" adını verdiği karga, şimdilerde ise tüm ilçe esnafının maskotu haline geldi.

Her gün esnafı ziyaret eden karga "Şakir" kendisine verilen yiyecekleri yerken, bazen vatandaşların omzunda bazen de araçların üzerinde ilçede gezinti yapıyor. Kahvehanede masa masa dolaşan, konduğu balkonlarda vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen "Şakir" ile esnafın dostluğu görenlerin de ilgisini çekiyor.

- "Acıktığı zaman cama tıklıyor"

İlçe esnafı Sinan Akdoğan, AA muhabirine, Şakir'in her gün kendilerini ziyaret ettiğini, birlikte zaman geçirdiklerini söyledi.

Esnaf ve ilçe halkının Şakir'i çok sevdiğini vurgulayan Akdoğan, "Şakir artık ilçemizin maskotu. Her gün bizi ziyarete gelir. İlçe içinde gezdiğimiz zaman omzumuza konar, bizimle beraber gezer. Karnı acıktığı zaman lokantaların camını tıklar. Buradaki tüm esnaf da onu tanıdığı için yemek verir." diye konuştu.

Esnaf Hülya Güneş ise karganın kendileri için neşe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Güneş, Şakir'in yemek dışında iş yerlerindeki özellikle çay kaşığı ve şekerleri de aldığını belirterek, "Şakir cama tıklayarak 'ben geldim' diyor. Yemeğini ve suyunu veriyoruz. Ama o genelde masaların üzerindeki çay kaşıklarını ve şekerleri alıyor. Bir lirayı çok seviyor mesela, verdiğimiz zaman sahibi Mehmet beye götürüyor. Biz Şakir'i çok seviyoruz, o da kendisini hiç özletmez, her gün bizi ziyaret eder." dedi.

Kargayı iş yerinde besleyen Mehmet Göymen de ilçede herkesin kuşa sahip çıktığını aktararak, "Şakir artık ilçemizin sevgilisi olmuştur." ifadesini kullandı.

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