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Kargı Polis’inden kan bağışına destek

ÇORUM HABERLERİ  | 24.02.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal ve emniyet personelleri Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışına destek verdi.Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal’ında katılığı kan bağışı kampanyasında emniyet personelleri kan bağışladı.

Kargı Polis’inden kan bağışına destek

Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal ve emniyet personelleri Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışına destek verdi.
Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal’ında katılığı kan bağışı kampanyasında emniyet personelleri kan bağışladı. Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal kan bağışının önemine değinerek, "Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri, bugün yapılan etkinlikte kan bağışında bulundu" dedi.
Çok sayıda polisin kan verdiği kan bağışı kampanyasına vatandaşlarında ilgili yoğun oldu.

Kargı Polis’inden kan bağışına destek

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