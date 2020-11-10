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Kargı’da 10 Kasım töreni

ÇORUM HABERLERİ  | 10.11.2020 12:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümü nedeniyle Kargı’da tören düzenlendi.Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na kaymakamlık ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlayan anma törenindesaatler 09.05’i gösterdiğinde ilçede hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82’nci yıl dönümü nedeniyle Kargı’da tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na kaymakamlık ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlayan anma töreninde
saatler 09.05’i gösterdiğinde ilçede hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.
Anma törenine Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Yunus Emre Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel, Belediye Başkan Vekili İbrahim Eken, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar, sendika temsilcileri, emniyet ve askeri personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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