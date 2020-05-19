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Kargı’da 19 Mayıs kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 19.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak kutlandı.Kaymakamlıkta yapılan çelenk sunma törenine, Kaymakam Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ.

Çorum’un Kargı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak kutlandı.
Kaymakamlıkta yapılan çelenk sunma törenine, Kaymakam Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Burhan İncekara katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Burhan İncekara tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla tören sona erdi.
Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törende katılımda az tutuldu. Kutlamalar bu yıl ilk kez interaktif olarak dijital ortamda yapılacak

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