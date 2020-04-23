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Kargı’da 23 Nisan kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 23.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandıKargı Kaymakamlığı’nda yapılan çenek sunma törenine, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ.

Çorum’un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı
Kargı Kaymakamlığı’nda yapılan çenek sunma törenine, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç katıldı.
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla tören sona erdi.
Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törende katılımda az tutuldu.

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Çorum Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:43
Öğle
12:44
İkindi
16:30
Akşam
19:34
Yatsı
21:02

Çorum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
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