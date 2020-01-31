Kargo kamyonundan 945 bin TL’lik kaçak eşya çıktı

Ağrı’dan İstanbul’a giden kargo kamyonu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri 945 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul’a kaçak eşya sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Bunun üzerine bir kargo firmasına ait kamyon, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda jandarma kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada maddi değeri 712 bin TL olan 16 bin 225 adet güneş gözlüğü, 45 bin TL değerinde 454 adet taşınabilir şarj aleti (powerbank), 32 bin TL değerinde bin 475 adet kol saati ve 156 bin TL değerinde 230 adet parfüm ele geçirildi.

Ele geçirilen ve toplam değeri 945 bin TL olan kaçak eşyayı Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden gönderdiği tespit edilen 5 şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatılarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



