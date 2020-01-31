YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kargo kamyonundan 945 bin TL’lik kaçak eşya çıktı

Kargo kamyonundan 945 bin TL’lik kaçak eşya çıktı

KASTAMONU HABERLERİ  | 31.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Ağrı’dan İstanbul’a giden kargo kamyonu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde durduruldu.

Kargo kamyonundan 945 bin TL’lik kaçak eşya çıktı

Ağrı’dan İstanbul’a giden kargo kamyonu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde durduruldu. Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri 945 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul’a kaçak eşya sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Bunun üzerine bir kargo firmasına ait kamyon, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda jandarma kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada maddi değeri 712 bin TL olan 16 bin 225 adet güneş gözlüğü, 45 bin TL değerinde 454 adet taşınabilir şarj aleti (powerbank), 32 bin TL değerinde bin 475 adet kol saati ve 156 bin TL değerinde 230 adet parfüm ele geçirildi.
Ele geçirilen ve toplam değeri 945 bin TL olan kaçak eşyayı Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden gönderdiği tespit edilen 5 şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatılarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kargo kamyonundan 945 bin TL’lik kaçak eşya çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Kastamonu Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
13:03
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:28

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Emin Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Cevdetin Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Engin Uzuner, Ödülünü Aldı

Engin Uzuner, Ödülünü Aldı

Kastamonu Üniversitesi, Tanışma Programı Düzenledi

Kastamonu Üniversitesi, Tanışma Programı Düzenledi

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.