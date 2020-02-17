YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kargoyla kaçak içki sevkiyatı polisin takibinden kaçmadı

Kargoyla kaçak içki sevkiyatı polisin takibinden kaçmadı

ÇORUM HABERLERİ  | 17.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

Çorum'da "zeytinyağı" diye gösterilerek kargoyla gönderilen 170 litre kaçak içki ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen operasyonda, Ankara'dan kargo ile gönderilen 170 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için çalışma yaptı.

Ankara'dan Çorum'a kargo ile sahte içki gönderildiği bilgisine ulaşan ekipler, kargo şirketine düzenledikleri operasyonda, 215 şişe içerisinde yaklaşık 170 litre kaçak içki ele geçirdi.

Şüphelilerin, kargo firması yetkililerinin anlamaması için kolilerdeki içkileri "zeytinyağı" olarak gösterdikleri ve bu şekilde sahte belge düzenledikleri öğrenildi. El konulan kaçak içkinin, önceden belirlenen adresler aracılığıyla piyasaya sürüleceği belirtildi.

Adına gönderilen kargoyu teslim almaya gelen H.F.P. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F.P, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'dan kaçak içkileri gönderen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Kaçak Içki Kaçakçılık kargoyla içki sevkiyatı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Çorum Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:25
Öğle
12:59
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Çorum Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Açelya Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.