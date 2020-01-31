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Karikatür eğitimleri 8. yılında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 8 yıldır sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 8 yıldır sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Yeni dönem için kayıt işlemleri, 3 Şubat-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Karikatür Atölyeleri ile çocuklar, usta karikatüristler eşliğinde çizim yaparken karikatürist olma yolunda da emin adımlar atıyor.
Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenecek olan 8. Dönem 2. Grup Karikatür Atölyeleri, 9-12 yaş arası çocukların katılımı ile gerçekleşecek. Yeni dönem Karikatür Atölyeleri için kayıt işlemleri, 3 Şubat - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak. Karikatür eğitimleri usta karikatüristler Erol Büyükmeriç, Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Alper Tümay Tok, Günay Ercan ve Tarık Erşan tarafından 7-14-21-28 Mart, 4-11-18-25 Nisan ve 2-9-16 Mayıs tarihlerinde verilecek.
517 öğrenci katıldı
Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde, katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini öğretilecek. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de bugüne kadar düzenlenen atölye çalışmalarına toplam 517 öğrenci katılırken, öğrencilere katılım belgesi de takdim edildi.

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