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"Karikatür ve Afiş Yarışması/4 Sergisi" Adana’da açıldı

ADANA HABERLERİ  | 17.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün (GESAM) destekleri ile hazırlanan "Esere ve Emeğe Saygı" temalı "Karikatür ve Afiş Yarışması/4 Sergisi" Adana’da açıldı.Adana Kuruköprü Anıt Müzesi ve Geleneksel Adanaevi’nde (eski Etnografya Müzesi) açılan serginin açış konuşmasını yapan GESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe, “Covid 19 sonrası bakanımızın kontrollü olarak sosyal faaliyet uygulaması talimatı uyarınca korona sonrası ilk etkinlikteyiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün (GESAM) destekleri ile hazırlanan "Esere ve Emeğe Saygı" temalı "Karikatür ve Afiş Yarışması/4 Sergisi" Adana’da açıldı.
Adana Kuruköprü Anıt Müzesi ve Geleneksel Adanaevi’nde (eski Etnografya Müzesi) açılan serginin açış konuşmasını yapan GESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe, “Covid 19 sonrası bakanımızın kontrollü olarak sosyal faaliyet uygulaması talimatı uyarınca korona sonrası ilk etkinlikteyiz. Bu etkinlik 19 Mart 2020 tarihinde olacaktı, korona dolayısıyla ertelendi. Bu etkinlik GESAM’ın 15 yıldır 4 yılda bir yaptığı karikatür ve afiş yarışmasının bir ürünüdür. Her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve GESAM özel ödülü veriyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesini temsilen 7 ilinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Ankara, İzmir ve İstanbul’da daha önce bu serginin açılışını yapmıştık" dedi.
Adana Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari de, Adana’nın kültürün başkenti olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımızı himayesinde açılan bu şahane sergi için GESAM’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan ise, “Hala tüm dünyada etkisi devam etmekte olan Covitd-19 salgınının ardından gördük ki, sanatın olmadığı bir yaşam, tadı tuzu olmayan bitkisel bir hayata benzemektedir. Kademeli normalleşme süreci içerisinde Bakanlığımızın desteği ile ilk sergimizi Adana’da düzenliyoruz. Korsana da dikkat çekilen bu sergide esere ve emeğe saygı diyerek emeği geçenlere haklarını vermek gerekmektedir. Alacağınız her korsan eser, üreticinin cebinden parasını çalmaya eş değerdir, lütfen duyarlı olalım, korsan almayalım” diye konuştu.
27 karikatür, 47 afişten oluşan sergi 19 Temmuz 2020 Pazar gününe kadar Adana Kuruköprü Anıt Müzesi ve Geleneksel Adanaevi’nde açık kalacak.
Sergi daha sonra Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon’da açılacak.

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