YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı

Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı

30.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte sokaklar ve caddeler karla kaplanırken keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı.Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi.

Eskişehir’de yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte sokaklar ve caddeler karla kaplanırken keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı.
Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Covid-19 pandemisi dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu günlerinde kar yağışının keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı. Parklarda ve sokak aralarında renkli görüntüler oluşurken, market alışverişi sonrası güvercinleri besleyen duyarlı bir vatandaş sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladı. Kar altında yem arayan kuşlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ayrıca hava sıcaklığının eksilerde hissedildiği şehirde vatandaşların kar sevincini evde yaşayarak yasaklara uyması alınan tedbirlerin başarısını gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Doğru Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
290120211830300120211000nobetci
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
290120211830300120211000nobetci
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
290120211830300120211000nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Rektör Erdal, Türkiye Bilimler Akademisini ziyaret etti

Rektör Erdal, Türkiye Bilimler Akademisini ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Şahin'den ebeveynlere video paylaşım platformlarında "otomatik oynatmayı" kapatın önerisi:

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Şahin'den ebeveynlere video paylaşım platformlarında "otomatik oynatmayı" kapatın önerisi:

En güvenli şehrin polisinden teşekkür mesajı

En güvenli şehrin polisinden teşekkür mesajı

Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesinden iş birliği protokolü

Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesinden iş birliği protokolü

Odunpazarı en iyiler arasında

Odunpazarı en iyiler arasında

Tarih konuşmaları devam ediyor

Tarih konuşmaları devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.