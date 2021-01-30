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Karın keyfini çocuklar sürdü

30.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Malatya’da yağan kar çocukları sevindirdi.

Malatya’da yağan kar çocukları sevindirdi. Apartman site bahçeleri ile sokaklarda kartopu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Geçtiğimiz Cuma sabahı başlayıp geceye kadar süren kar, araçların üzerini ve caddeleri kapladı. Kar merkezde 10 santimetreye ulaştı. Çocuklar, aileleri ile birlikte evleri ve mahallelerinde gerek kartopu oynayarak, gerekse kardan adam yaparak eğlendi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokak aralarına koşarak doyasıya kartopu oynayıp eğlendi.
Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde kar topu oynayan 8 yaşındaki Salih Bozan, karın yağmasına sevindiklerini belirterek, “Kar yağdığı için sevindim. Mahallede annemle kartopu oynayarak eğlendim” dedi.

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