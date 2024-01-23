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Karın keyfini en çok çocuklar çıkardı

İHA İHA
23.01.2024 11:00 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda karın keyfini çıkaran çocuklar, kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü. Ara yıl tatilinin de gelmesiyle birlikte akrabalarının yanına bölgeye giden çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Dikmen Mahallesi’nde ikamet eden ve torunlarının karda oynadığı anları kayda alan Yunus Ayvaz, “Tatil başladı, torunlar geldi. Yaylada kızakla kayarak karın keyfini çıkaracağız” dedi.

“YAYLAYA ÇIKIP ORDA KIZAKLA KAYACAĞIM”

Karnesini aldıktan sonra dedesini yanına geldiğini belirten Elanur Korkmaz, “Çok mutluyum. Karnemi aldıktan sonra dedemin yanına geldim ve kuzenlerimle karda oynuyorum. Önce burada, daha sonrasında yaylaya çıkıp orda kızakla kayacağım. Gezeceğim ve kuzenlerimle güzel zaman geçireceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

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