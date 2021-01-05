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Karın yağmadığı Erzincan’da belediye çalışmalarının sezonu uzadı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.01.2021 10:43 | Son Güncelleme

Önceki yıllara nazaran kar yağışının geciktiği ve kuraklığın etkili olmaya başladığı Erzincan kent merkezinde belediye çalışmalarının yaz sezonu uzadı.Erzincan Belediyesi ekipleri karın olmamasını değerlendirerek Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Fırat Sokakta yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Önceki yıllara nazaran kar yağışının geciktiği ve kuraklığın etkili olmaya başladığı Erzincan kent merkezinde belediye çalışmalarının yaz sezonu uzadı.
Erzincan Belediyesi ekipleri karın olmamasını değerlendirerek Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Fırat Sokakta yol genişletme çalışmalarını başlattı. Çukurkuyu, Bozyazı ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallelerinin Erzincan-Sivas karayoluna bağlantısını sağlayan Fırat Sokakta yol genişletme çalışmaları yapılırken bir yandan da Bozyazı Mahallesi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi arasında bağlantı oluşturacak yeni imar yollu hizmete açıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında 180 metre uzunluğundaki Fırat Sokak 4 metre genişletilerek 8 metreye çıkartıldı ve Bozyazı Mahallesi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalleleri arasında 220 metre uzunluğunda yeni bir yol vatandaşların hizmetine sunularak bölgedeki trafik daha güvenli hale getirildi.

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