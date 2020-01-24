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Karın zirvesinde kamp hayran bıraktı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tarafından organize edilen 20-24 Ocak tarihleri arasını kapsayan “Kredi ve Yurtlar Kış Kampları İletişim ve Sinema Kampı” çerçevesinde 150 kız öğrenci karın zirvesinde unutulmaz bir hafta geçirdiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tarafından organize edilen 20-24 Ocak tarihleri arasını kapsayan “Kredi ve Yurtlar Kış Kampları İletişim ve Sinema Kampı” çerçevesinde 150 kız öğrenci karın zirvesinde unutulmaz bir hafta geçirdiler. Alanlarında uzmanlardan iletişim, sinema, dijital yayıncılık dersleri alan öğrenciler, kalan zamanda ise Erzurum ve karın keyfini yaşadılar.
Üniversitelerin İletişim ve Sinema bölümlerinde eğitim gören 150 kız öğrenci, 5 günlük kamp çerçevesinde Erzurum’da ağırlandılar. İstanbul, Çanakkale, Kastamonu, Yozgat, Gaziantep, Kayseri illerinden gelen kız öğrenciler, eğitim kurslarının dışında kalan zamanlarında şehrin tarihi ve kültürel mirası olan Abdurrahman Gazi Türbesi, Tabyalar - Kars Kapı Şehitliği, Yakutiye Medresesi, Rüstem Paşa Kervansarayı, Kongre binası, Üç Kümbetleri gezdiler. Atlama kulelerinde etkinlik izleyen Üniversiteli kızlar, Palandökenin zirvesinde kızakla karın keyfini çıkardılar. Kar üzerinde halay çektiler.
Kampa katılan 150 kız öğrenci, “İlk defa böylesine güzel ve dolu dolu bir etkinlik yaşıyoruz. Eğitim programlarımız çok kıymetliydi, Türkiye’nin en iyilerinden eğitim aldık. Eğitim dışında kalan zamanlar da dolu ve muhteşem geçti. Erzurum’a dair hepimizin dimağında güzel anılar oluştu. Gittiğimizde elbette yaşadıklarımızı, misafir perverliği, çağ kebanını, tarihi eserleri ve Palandöken’in güzelliklerini anlatacağız. Erzurum’a gönüllü elçilik yapacağız. Muhteşem program için Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil başta olmak üzere İbrahim Şimşek beye ve diğer müdürlerimize yaşattıkları güzel hafta için teşekkür ediyoruz. Kesinlikle mesleki birikimimize çok katkı yapıldığı gibi, görsel ve kültürel olarak dolu dolu memleketimize dönüyoruz” dediler.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Kredi ve Yurtlar Kış Kampları” çerçevesinde “İletişim ve Sinema Kampı” için hazırlanan eğitim programı öğrenciler için oldukça verimli geçti. Programda iletişim, sinema, gazetecilik alanında duayenler ders verdiler.
Programa, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz (Yayıncılık Sektöründe TRT’nin Rolü), TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven (TRT’nin Sinema Vizyonu), Erzurum’un gururu 80’ler dizisinin bekçi Bekir’i Hacı Ali Konuk (Toplumsal Yönlendirme Aracı Olarak Sinema), Gazeteci/Yazar Nuh Albayrak (Dijital Yayıncılık), İhsan Ataöv (Beden Dili), Ülke Tv yayın yönetmeni Hasan Öztürk (Darbe Dönemlerinde Türk Basınının Refleksleri), İsmail Kılıçarslan, (Medya Okur Yazarlığı), Fatma Doğanay (Osmanlıdan Günümüze Türk İşaret Dili ) katıldı.
Eğitim kampının son gününde finali Mesut Uçakan “Türk Sinemasının Türkiye Tasavvuru” konulu eğitim semineriyle tamamladı.

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