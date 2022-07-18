Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen gencin yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan Afganistan uyruklu sanık ile onu engellemek isterken bıçaklayan gencin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi (62), tutuksuz sanık Tolga Daşkıran (19), olayda yaralanan Hüseyin Şahin ile sanık Ahmadi'nin eşi Shahnaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi (32) de katıldı.

İlk duruşmaya tedavisi nedeniyle katılamayan Shahnaz Nazari, ifadesinde, kızının evlenmek istediğini ancak eşinin bu konuda rızasının olmadığını söyledi.

Olay günü kızına yüzük almaya gittiklerini ifade eden Nazari, şöyle konuştu:

"Dönüşte yolda eşim ile karşılaştık. Hiçbir şey söylemeden bıçakla benim koluma vurdu ve yere düştüm. Daha sonradan kalktım. O esnada 4-5 genç, eşimi tutmaya çalışıyordu. Gençler eşimi bıraktıktan sonra eşim benim karın bölgeme bıçakla bir kez daha vurdu. Tekrar yere düştüm. O esnada gençler tekmeyle eşime vuruyordu. Eşim de yere düşmüştü. Kızımın bıçaklandığını görmedim fakat kızım sırtından bıçaklandığını söylemişti. Eşim yukarı doğru koşarken 4-5 kişi de arkasından gidiyordu. Daha sonra duvarın dibindeyken bayıldım, sonrasını hatırlamıyorum. Eşimden şikayetçi değilim."

Olayın gerçekleştiği tarihte annesiyle yürürken babasının karşılarına çıktığını anlatan Ahmadi, "Bıçakla anneme vurdu. Daha sonra 4-5 genç ayırmaya çalıştılar. Babama tekmeyle de vurdular. Daha sonra şahıslar babamı bıraktılar. Babam sonrasında annemin karnına bir kez bıçakla vurdu. Benim de sırtıma bıçakla vurdu. Olay sırasında hava biraz karanlıktı. O esnada gençlerin ne yaptığını göremedim. Babam daha sonra olay yerinden kaçtı. Gençler de onun peşinden gittiler. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022 akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Şahin'in de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

