YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen gencin yargılanmasına devam edildi

Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen gencin yargılanmasına devam edildi

18.07.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karısını bıçaklayan sanık ile ona engel olmak isteyen gencin yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan Afganistan uyruklu sanık ile onu engellemek isterken bıçaklayan gencin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi (62), tutuksuz sanık Tolga Daşkıran (19), olayda yaralanan Hüseyin Şahin ile sanık Ahmadi'nin eşi Shahnaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi (32) de katıldı.

İlk duruşmaya tedavisi nedeniyle katılamayan Shahnaz Nazari, ifadesinde, kızının evlenmek istediğini ancak eşinin bu konuda rızasının olmadığını söyledi.

Olay günü kızına yüzük almaya gittiklerini ifade eden Nazari, şöyle konuştu:

"Dönüşte yolda eşim ile karşılaştık. Hiçbir şey söylemeden bıçakla benim koluma vurdu ve yere düştüm. Daha sonradan kalktım. O esnada 4-5 genç, eşimi tutmaya çalışıyordu. Gençler eşimi bıraktıktan sonra eşim benim karın bölgeme bıçakla bir kez daha vurdu. Tekrar yere düştüm. O esnada gençler tekmeyle eşime vuruyordu. Eşim de yere düşmüştü. Kızımın bıçaklandığını görmedim fakat kızım sırtından bıçaklandığını söylemişti. Eşim yukarı doğru koşarken 4-5 kişi de arkasından gidiyordu. Daha sonra duvarın dibindeyken bayıldım, sonrasını hatırlamıyorum. Eşimden şikayetçi değilim."

Olayın gerçekleştiği tarihte annesiyle yürürken babasının karşılarına çıktığını anlatan Ahmadi, "Bıçakla anneme vurdu. Daha sonra 4-5 genç ayırmaya çalıştılar. Babama tekmeyle de vurdular. Daha sonra şahıslar babamı bıraktılar. Babam sonrasında annemin karnına bir kez bıçakla vurdu. Benim de sırtıma bıçakla vurdu. Olay sırasında hava biraz karanlıktı. O esnada gençlerin ne yaptığını göremedim. Babam daha sonra olay yerinden kaçtı. Gençler de onun peşinden gittiler. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022 akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Arkadaşı Hüseyin Şahin'in de yaralandığı olayda Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyorSivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:37
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:31
Yatsı
22:11
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.