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Karısının bacağının kesilmesine neden olan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

28.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karısının bacağının kesilmesine neden olan sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi

İZMİR (AA) - İzmir'de pompalı tüfekle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan sanık için 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Akman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı olayın özetine de yer verdiği mütalaasında, sanığın resmi nikahlı karısına ruhsatsız av tüfeği ile 2 kez sol ayağına ateş edip öldürmeye teşebbüs ettiğinin anlaşıldığını belirterek, sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Tutuklu sanık Onur Akman, "Adalete güveniyorum. Karar sizindir." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da olayın kasten yaralama boyutunda olduğunu düşündüklerini belirterek mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Sanık avukatının talebini uygun bulan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da Onur Akman, tartıştığı karısı Manolya Akman'ı pompalı av tüfeğiyle yaralamıştı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı, diz kapağından kesilmişti.

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