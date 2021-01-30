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Kariyer Merkezi sektör temsilcileriyle buluştu

30.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Kariyer Merkezi sektör temsilcileriyle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurumlar arası işbirliği ve insan kaynakları alanında vatandaşlara rehberlik ve bilgilendirme hizmeti veren Kariyer Merkezi, sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurumlar arası işbirliği ve insan kaynakları alanında vatandaşlara rehberlik ve bilgilendirme hizmeti veren Kariyer Merkezi, sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, pandemi sonrası sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimler, etkinlikler, iş arayanlara ve öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerindeki gelişmeler konuşuldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek, 2021 yılını planlıyor. Toplantıya, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği üyeleri ile Mersin’deki bazı otel ve AVM’lerin profesyonel yöneticilerinin katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, pandemi sonrası sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimler, etkinlikler, iş arayan ve öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerindeki gelişmeler ele alındı.

İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun önemi daha da artacak
Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, merkezin kurulduğu günden bu yana işbirliğine dayalı hizmeti önemseyerek çalışmalarını sürdürdüklerini, özellikle pandemi döneminde gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlik ve eğitimlere katılımların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Özada, kamu kurumları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 36 kurum ve kuruluştan oluşan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun 2021 döneminde Mersin için öneminin daha da artacağını vurguladı.
Sektör temsilcileri ise Kariyer Merkezinin yeni kurulmasına rağmen zor dönemlerde yapmış olduğu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, pandemi sürecinde yapılan ve sonrasında yapılacak olan işbirliklerinin daha da önem kazandığını ifade etti.

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