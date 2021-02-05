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Kariyer Merkezinden öğrenciler için staj programı

05.02.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Kariyer Merkezinden öğrenciler için staj programı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin koordinesinde, kentteki üniversiteler ve özel bir AVM işbirliğinde üniversite son sınıf öğrencilerini geleceğe hazırlamak amacıyla staj programı hayata geçiriliyor.Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kurulduğu günden beri üniversitelerle ve özel kuruluşlarla işbirliğini her gün daha da geliştirdikleri ifade ederek, Türkiye’nin perakende sektöründeki en büyük kuruluşlarından biri olan alışveriş merkeziyle staj programının öğrencilerin kariyer hayatına yön verdiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin koordinesinde, kentteki üniversiteler ve özel bir AVM işbirliğinde üniversite son sınıf öğrencilerini geleceğe hazırlamak amacıyla staj programı hayata geçiriliyor.
Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, kurulduğu günden beri üniversitelerle ve özel kuruluşlarla işbirliğini her gün daha da geliştirdikleri ifade ederek, Türkiye’nin perakende sektöründeki en büyük kuruluşlarından biri olan alışveriş merkeziyle staj programının öğrencilerin kariyer hayatına yön verdiğini belirtti. İşbirliği kapsamında katılım gösteren öğrenciler ön elemeden geçti. 9 üniversite son sınıf öğrencisi ise yüz yüze mülakat sürecine katıldı. Öğrenciler gerçekleştirilen etkinlikte firmaları tanıma fırsatı bulduklarını, özellikle pandemi sürecinde daralan ekonomiyi de düşününce bu tür etkinliklerin büyük fırsat olduğunu ifade etti.
AVM’nin Doğu Akdeniz İnsan Kaynakları Müdürü Koray Özdemir ise Kariyer Merkezi’nin insan kaynakları alanında yapmış olduğu çalışmalar, mülakat simülasyonları ve üniversitelerle koordinasyonun özel sektör firmaları için büyük fırsat sunduğunu belirtti. Özdemir, staj programının üniversite son sınıf öğrencilerini kendi alışveriş merkezi bünyesine katarak daha üniversite hayatında öğrencilere iş ve kariyer fırsatı sunan bir program olduğunu kaydederek, Türkiye’de hayata geçirilen projede, Mersin’de sadece Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapıldığını söyledi.

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