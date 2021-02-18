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‘Kariyer Planlama Dersi’ toplantısı yapıldı

18.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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‘Kariyer Planlama Dersi’ toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı oluşturmak öğrencilere kariyer yolculuklarında destek sağlamak için ‘Kariyer Planlama Dersi’ hazırlandı.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Uzmanı Deniz Subaşı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı oluşturmak öğrencilere kariyer yolculuklarında destek sağlamak için ‘Kariyer Planlama Dersi’ hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Uzmanı Deniz Subaşı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara’nın katılımıyla kariyer planlama dersi hakkında bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Seyfullah Kara; Üniversite tarafından derse verilen önemin altını çizerek, dersin öğrenciler için yararlı olacağına inandığını ifade etti. Mezunlarla İletişim Koordinatörü Esra Hacıoğlu ise Üniversitenin kariyer merkezi olarak derse yapacağı katkılarla ilgili bilgi paylaştı.
Toplantıda Kariyer Planlama Dersi, üniversite öğrencilerinin kariyer kavramını içselleştirmesine katkı sunan bir çalışma olarak ifade edildi. Üniversiteli öğrenciler, kariyer merkezlerinden nasıl faydalanacağı; okurken ve mezun olarak faydalanabileceği Yetenek Kapısının kullanımı konularında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Çalışma öğrencilerin farklı sektörleri tanımaları, staj imkanı ve gönüllü ya da profesyonel olarak çalışabileceği farklı sektörleri tanımasına yardımcı olmasını sağlayacak.

‘Kariyer Planlama Dersi’ toplantısı yapıldı

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